MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a finalement déclenché mardi après-midi une alerte Amber dans l’espoir de retrouver Ariel Jeffrey Kouakou, un garçon de 10 ans.

L’enfant a quitté son domicile de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville vers midi lundi pour aller chez un ami, mais il n’a pas été aperçu depuis.

Ce sont des membres de sa famille qui ont signalé sa disparition lundi en fin d’après-midi.

Le déclenchement de l’alerte Amber survient donc plus de 24 heures après sa disparition, une procédure d’autant plus inhabituelle que cette disparition ne remplit pas les critères habituellement requis.

«Normalement, pour le déclenchement d’une alerte Amber, on a la description d’un ravisseur, la description d’un véhicule de fuite, des informations que l’on n’a pas dans ce cas-ci», a expliqué le sergent Laurent Gingras en entrevue avec La Presse canadienne.

Par contre, il y avait suffisamment d’éléments pour provoquer une grande inquiétude, a précisé le policier.

«On a des raisons de croire que le jeune pourrait être en danger, premièrement parce que ça fait plus de 24 heures que la disparition a été signalée», a-t-il dit, ajoutant que l’âge de l’enfant — 10 ans —, la température extérieure hivernale et l’absence d’historique de fugue ou de disparition militaient en faveur d’un déploiement plus important.

Bien que les policiers n’aient aucune indication que l’enfant ait été victime d’un acte criminel, «on ne peut pas l’exclure non plus à ce stade-ci», a fait valoir le sergent Gingras.

L’objectif premier du déclenchement d’une alerte Amber est «de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible», a-t-il ajouté.

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 140 cm (environ 4’8 »), pèse 40 kg (environ 90 lbs), il a la peau noire, les yeux noirs et les cheveux noirs et il s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir avec un capuchon, un pantalon gris et des souliers jaunes.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou au 911.