TORONTO — Bruce McArthur, le présumé tueur en série de Toronto, a brièvement comparu par visioconférence, mercredi, et les parties se retrouveront dans un mois.

Le paysagiste de 66 ans est accusé des meurtres au premier degré de huit hommes, la plupart liés au village gai de la métropole canadienne.

Le procureur de la Couronne Michael Cantlon a informé le tribunal, mercredi, qu’il remettrait de nouveaux éléments de preuve à la défense avant la prochaine audience, le 23 mai.

La police a retrouvé les restes humains d’au moins sept personnes dans des bacs à fleurs sur une propriété où l’accusé avait effectué des travaux d’aménagement. Les enquêteurs poursuivent leurs fouilles et revoient tous les dossiers non résolus de meurtres et de disparitions.

Bruce McArthur avait été arrêté en janvier et accusé d’abord des meurtres d’Andrew Kinsman et de Selim Esen, portés disparus du village gai de Toronto en 2017. Un peu plus tard, il était accusé des meurtres de Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi et Dean Lisowick, puis, en février, du meurtre de Skandaraj Navaratnam.

Et en avril, M. Mcarthur a été accusé du meurtre d’Abdulbasir Faizi, porté disparu en 2010, et de Kirushna Kumar Kanagaratnam, un Sri-Lankais établi au Canada mais dont la disparition n’avait jamais été signalée.