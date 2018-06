MONTRÉAL — Les Canadiens pourraient dépenser jusqu’à 7,17 milliards $ en produits de cannabis en 2019 et augmenter leur consommation globale de 35 pour cent lorsque le cannabis à usage récréatif aura été légalisé.

Dans un rapport publié mardi, le cabinet d’audit et de conseils financiers Deloitte ajoute que les ventes légales pourraient générer jusqu’à 4,34 milliards $ et constituer plus de la moitié des ventes totales de cannabis. Cependant, le marché illicite pourrait continuer de générer plus de 1 milliard $ par année.

Le rapport précise que les consommateurs actuels de cannabis sont susceptibles d’effectuer 63 pour cent de leurs achats par la voie des canaux légaux, même s’ils s’attendent à payer un prix au gramme jusqu’à 10 pour cent plus élevé après la légalisation qui surviendra plus tard cette année.

L’étude de Deloitte suggère toutefois que les consommateurs seraient prêts à délaisser entièrement leurs fournisseurs illicites si l’offre du marché légal combinait la qualité, le prix et la sécurité qui leur conviennent.

Les auteurs du rapport avertissent les détaillants de cannabis que pour réussir, ils devront respecter des principes de base du commerce au détail: des employés possédant une bonne connaissance des produits, l’affichage clair des prix de tous les produits et des heures d’ouverture et des emplacements pratiques.

Le rapport de Deloitte a été réalisé grâce à une consultation de 1500 adultes de toutes les régions du Canada entre les 6 et 20 mars 2018.