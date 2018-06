SOREL-TRACY, Qc — Une femme dans la cinquantaine lutte pour sa vie à la suite d’un incendie survenu dans un immeuble de deux logements de Sorel-Tracy, en Montérégie, vendredi matin.

Les services d’incendie ont été appelés pour un feu de résidence sur la rue Limoges, vers 4h.

À leur arrivée, l’immeuble était en flammes et il y avait beaucoup de fumée, a précisé le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay.

Les résidents de l’un des logements avaient été évacués.

La femme dans la cinquantaine a été extirpée de l’immeuble. Des manoeuvres de réanimation ont été pratiquées sur son corps. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital dans un état critique.

Les pompiers et les policiers enquêtent sur les causes et les circonstances de l’incendie.