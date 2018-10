OTTAWA — La légalisation du cannabis n’est que la première de plusieurs étapes à franchir, selon le gouvernement fédéral, soulignant notamment la réglementation à venir concernant les produits comestibles et la formation d’un plus grand nombre de policiers capables de détecter les capacités affaiblies par la drogue.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a indiqué que les prochaines mesures doivent être mises en place dans le bon ordre, décrivant la légalisation du cannabis comme un processus et non l’activation d’un simple interrupteur.

Ces prochaines étapes comprennent des règles pour encadrer les autres formes de consommation de cannabis, des recherches scientifiques sur les impacts de la légalisation et un projet de loi permettant de simplifier les démarches de pardon concernant les condamnations antérieures pour possession simple de marijuana.

Avant tout, les Canadiens vont être visés par une nouvelle campagne de sensibilisation sur la consommation de cannabis qui s’adresse particulièrement aux jeunes sur les médias sociaux, ainsi que les communautés culturelles et les Autochtones, par l’entremise d’organismes communautaires.

Et alors que les caisses enregistreuses résonnent et que les joints légaux se consument, un vaste réseau de chercheurs universitaires et à l’emploi de Statistique Canada entend récolter toutes les données possibles pour alimenter les futures décisions concernant des modifications aux lois et aux règlements.