L’entreprise Vita Health Products procède à un rappel de médicaments en vente libre pour soulager la douleur et le mal des sinus en raison d’un problème d’étiquetage.

Les comprimés visés sont vendus sous les marques maison Care+, Exact, Life et Pharmasave et ont été distribués dans de grandes chaînes de pharmacies et d’épiceries partout au pays.

Le problème est dû à un défaut de fabrication des étiquettes de certaines bouteilles qui empêche les consommateurs de lire les renseignements sur l’innocuité, comme les mises en garde et les instructions concernant l’entreposage. Cela n’affecte pas l’efficacité du produit.

Les consommateurs peuvent rapporter les bouteilles problématiques au point d’achat.

Les produits touchés sont: