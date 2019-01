MONTRÉAL — La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal distribue lundi dans le réseau du métro de Montréal des petits drapeaux du Québec et des cartons éducatifs sur l’histoire de ce symbole en ce 71e anniversaire de l’adoption du fleurdelisé comme emblème national du Québec.

Le 21 janvier 1948, vers 15h00, le premier ministre Maurice Duplessis a annoncé que le fleurdelisé flottait pour la première fois sur l’Hôtel du Parlement devant tous les députés et qu’il était le drapeau officiel du Québec.

Le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maxime Laporte, estime que le drapeau constitue pour le Québec l’un de ses plus précieux dénominateurs communs et qu’il constitue un vecteur de fierté, d’unité nationale, d’inclusion et de cohésion.

Il croit que le fleurdelisé ne doit pas être considéré comme un drapeau de second ordre.