Cette saison encore, les chaînes de télévision et les multiples plates-formes de SVOD vont abreuver les téléspectateurs de nouveautés. Quelles sont les nouvelles séries qui vont émerger du lot? Celles qui vont tenir la distance, voire être renouvelées pour l’année prochaine? Voici une sélection de dix séries qui semblent le mieux placées face à une concurrence toujours plus dure.

Star Trek: Discovery

L’illustre saga est de retour au petit écran. L’intrigue se situera dix ans avant celle de la série originale (1966) qui suivait les aventures du Capitaine Kirk et de l’équipage de l’Enterprise. Ici, ceux sont les membres de l’USS Discovery qui seront au coeur de cette nouvelle histoire. Les deux premiers épisodes seront proposés sur CBS et les suivants seront mis en ligne tous les dimanches sur la plate-forme CBS All Access.

Diffusion : 24 septembre sur CBS All Access et dès le lendemain sur Netflix

Bande-annonce : Youtu.be/jNfhcP9Sr00

Young Sheldon

Tout le monde connaît Sheldon Cooper, brillant physicien plus à l’aise avec les équations que les êtres humains. En revanche, le public en sait peu sur son enfance passée au Texas, entre une mère bigote et un père porté sur la bouteille. Le spin-off de «The Big Bang Theory» permettra justement aux téléspectateurs de se plonger dans le passé de ce drôle de personnage.

Diffusion : 25 septembre sur CBS et le 2 octobre à 22h35 sur Canal+ Séries

Bande-annonce : Youtu.be/KhxKEg-IBBo

The Good Doctor

Le créateur de «Dr House» remet le couvert pour ABC avec une nouvelle série médicale. Le cynique et narcissique diagnosticien laissera sa place à un jeune prodige de la chirurgie qui souffre du syndrome d’Asperger. Très doué au bloc d’opération, le nouveau héros, incarné par Freedie Highmore («Bates Motel»), aura bien du mal à trouver sa place parmi ses collègues.

Diffusion : lundi 25 septembre sur ABC et prochainement sur TF1

Bande-annonce : Youtu.be/fYlZDTru55g

Law & Order True Crime

A l’image de FX et de son «American Crime Story», NBC lance à son tour une anthologie. La sienne reviendra à chaque saison sur une affaire judiciaire différente. Pour sa première, la série abordera le procès des frères Menendez, accusés d’avoir tué leurs parents en 1989 alors qu’ils étaient âgés de 18 at 21 ans. Edie Falco («Les Soprano», «Nurse Jackie») incarnera leur avocate.

Diffusion : mardi 26 septembre sur NBC

Bande-annonce : Youtu.be/xh01uHWc15Q

Seal Team

Parmi la flopée de séries militaires et patriotiques qui débarquent à la rentrée à la télévision américaine – «The Brave» sur NBC, «Valor» sur CW -, celle de CBS paraît la mieux placée pour survivre à cette nouvelle saison. David Boreanaz, ancien Booth de «Bones», portera sur ses épaules la nouveauté centrée sur les entrainements et les missions d’une unité d’élite des Navy Seals.

Diffusion : 27 septembre sur CBS

Bande-annonce : Youtu.be/BW5y_ioBXis

The Gifted

Les super-héros Marvel tiennent une place de plus en plus conséquente à la télévision américaine. Cette année, la Fox mise sur une extension de son univers «X-Men», centrée sur des enfants qui se découvrent des pouvoirs mutants. Contraint de fuir un gouvernement hostile, ils trouvent refuge dans un repère sous-terrain de mutants. Réalisée en partie par Bryan Singer, à l’origine de plusieurs épisodes «X-Men» au cinéma, la série comprend notamment au casting Stephen Moyer, ancien vampire de «True Blood».

Diffusion : 2 octobre sur Fox

Bande-annonce : Youtu.be/TSvX-azZmG4

Mindhunter

Après «House of Cards», David Fincher propose une nouvelle série sur Netflix. «Mindhunter» explorera la naissance du métier de profiler aux Etats-Unis dans les années 70 à travers deux agents du FBI chargés de traquer des tueurs en série. Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv sont au casting de cette nouveauté produite par David Fincher et Charlize Theron.

Diffusion : 13 octobre sur Netflix

Bande-annonce : Youtu.be/SMy-vK5ItI8

White Famous

Comme «Entourage», qui revenait sur les débuts de Mark Wahlberg, cette nouvelle comédie de Showtime s’inspire librement des premiers pas d’humoriste de Jamie Foxx dans les années 90. Jay Pharoah de «Saturday Night Live» incarnera Floyd Mooney, dont la carrière dans le stand-up commence à décoller.

Diffusion : 15 octobre sur Showtime

Bande-annonce : Youtu.be/MuhLVZ22mi0

Alias Grace

Après «The Handmaid’s Tale», grand gagnant des Emmy Awards, un autre roman de la Canadienne Margaret Atwood arrive en série. Cette fois-ci, c’est Netflix qui se chargera de raconter l’histoire de cette immigrée irlandaise accusée à la fin du XIXe siècle du meurtre de ses employés. Sarah Gadon, Zachari Levy et Anna Paquin sont au casting

Diffusion : 3 novembre sur Netflix

Bande-annonce : Youtu.be/A-fofQ9VpPQ

Future Man

Seth Rogen et Evan Goldberg, déjà derrière «Preacher», proposent sur Hulu une comédie mêlant science-fiction et action, dont le héros est incarné par Josh Hutcherson. L’interprète de Peeta dans «Hunger Games» joue ici le concierge d’un laboratoire, obsédé par les jeux vidéos. Lorsqu’il reçoit la visite de mystérieuses personnes venues du futur qui lui annoncent l’extinction de l’humanité, il n’hésite pas à endosser le costume de sauveur de la Terre.

Diffusion : 14 novembre sur Hulu

Bande-annonce : Youtu.be/olCqv4zfH8A