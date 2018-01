Montréal – et plus précisément le Centre Bell – sera l’hôte de plusieurs grosses tournées d’artistes internationaux en 2018. Voici celles qu’il ne faut pas manquer pendant la première moitié de l’année.



Demi Lovato – le 17 mars

La chanteuse américaine, qui mise beaucoup sur des mélodies rock et des paroles puissantes, viendra présenter son nouvel opus, Tell Me You Love Me, paru l’automne dernier. Elle sera accompagnée de DJ Khaled, à qui on doit de grosses chansons à succès comme Wild Thoughts avec Rihanna et I’m The One avec Justin Bieber.



P!nk – le 23 mars

En quête d’un spectacle éclatant et…essoufflant? P!nk offre toujours des performances colorées et sportives en plus de livrer hit après hit. Elle est reconnue pour ses prouesses acrobatiques impressionnantes, virevoltant dans les airs et n’hésitant jamais à oser la toute dernière innovation circassienne. De quoi vous vider de toute votre énergie!



Bon Jovi – le 4 avril

Le célèbre groupe américain sera de passage à Montréal pour présenter sa tournée This House Is Not For Sale. Pour l’instant, une seule date est à l’horaire, mais on ne serait pas surpris que des supplémentaires s’ajoutent à l’horaire. Trop hâte de voir ce groupe en spectacle? Bon Jovi gâtera ses fans en proposant deux nouvelles chansons, téléchargeables à compter du 23 février afin de les faire patienter un peu.



Justin Timberlake – le 8 avril

Celui qu’on n’a pas vu à Montréal depuis 2014 viendra nous présenter ce printemps son tout nouvel album, Man Of The Woods. On s’attend à de la pop, à une certaine touche futuriste (le premier single de son album étant un hybride inclassable) et probablement beaucoup d’instruments. En effet, lors de son dernier passage, Justin Timberlake avait un mini-orchestre avec lui sur scène.



U2 – les 5 et 6 juin

Une seule date, ce n’est jamais suffisant pour ce légendaire groupe irlandais lorsqu’il est de passage à Montréal. On se souvient qu’en 2015, U2 était venu offrir quatre concerts de sa tournée Innocence + Experience. La nouvelle tournée, qui se nomme elle aussi iNNOCENCE + eXPERIENCE, est un complément de la précédente.



Sam Smith – le 19 juin

Le chanteur britannique à la voix soul sera de passage à Montréal au début de l’été pour présenter son album intitulé The Thrill Of It All, paru l’automne dernier. S’il présentera assurément ses nouvelles compositions, notamment Too Good At Goodbyes et Pray, il n’aura pas le choix de chanter ses premiers succès, Stay With Me et I’m Not The Only One.