Le retour d’Olga

Le deuxième tome mettant en vedette Olga et Bof, son «machin qui pue», était attendu de pied ferme! Il faut dire que l’humour de l’auteure et illustratrice Elise Gravel fait mouche à tout coup auprès des jeunes (et des moins jeunes) lecteurs. Dans cet épisode, encore un heureux mélange entre le roman graphique et le journal intime, la pétillante Olga décide de quitter la Terre à la recherche des origines de son étrange animal de compagnie.

Olga. On déménage!, Elise Gravel, Scholastic

Héroïne moderne

Voici le tout premier volume d’une série mettant en vedette une jeune héroïne débordante d’imagination. Zoé grandit entourée de sa grande sœur Hortense, de son papa mécanicien et de sa maman policière. En plus d’être plutôt divertissantes, les aventures de Zoé, illustrées par Vannara Ty, sont rédigées dans une prose accessible aux 7 ans et plus. Et bonne nouvelle : ses péripéties ne font que commencer; un second tome est prévu en septembre.

Zoé championne de cas ratés, Catherine Girouard, Les éditions de la Bagnole

Nouvelle star du fantastique

Dans le premier tome du Club de l’ours polaire, les pré-ados découvrent Stella Flocus Pearl, qui s’apprête à partir en expédition aux côtés de son père adoptif, d’un chuchoteur de loups, d’un magicien arrogant et d’un demi-elfe aux habitudes particulières. Leur voyage dans une vaste contrée polaire sera toutefois parsemé de dangers. On attend avec impatience le deuxième volume, qui sera publié en anglais en novembre.

Le club de l’ours polaire, 1: Stella et les mondes gelés, Alex Bell, Gallimard Jeunesse