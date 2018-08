Cette semaine, Métro a écouté les derniers albums de Buddy, Liz Cooper & The Stampede et Cage to Rattle.

Soleil de plomb

Buddy

Harlan & Alondra

••••

La jeune étoile du rap, Buddy, émerge de Los Angeles avec un premier album d’une solidité ahurissante, Harlan & Alondra, qui valse entre le R’n’B, le funk, le hip-hop old school et le rap moderne. On s’y sent à l’aise dès les premières notes de Real Life S**t et l’écoute ne se fait que plus enthousiaste à mesure qu’on avance dans cet album d’une très grande qualité musicale et lyrique. Grandement influencé par le message anti-raciste qui fait désormais la marque du hip-hop, Buddy se promène entre politique et anecdotes de la vie quotidienne. On note la collaboration remarquée de plusieurs grands noms comme Ty Dolla $ign, Snoop Dogg et A$AP Ferg. – Alexis Boulianne

Florissante

Liz Cooper & The Stampede

Window Flowers

•••

Après quelques enregistrements live sortis au cours des deux dernières années, le groupe de folk-rock Liz Cooper & The Stampede propose un véritable vent de fraîcheur avec Window Flowers, son premier album complet. Cooper, originaire de Nashville, a une créativité étonnante qui transparaît différemment sur chacun des morceaux. Ses accords réverbérés à la guitare électrique rappellent le rock, et les rythmes portent la marque de la célèbre ville du country. Une belle découverte pour quiconque a envie de musique douce et originale qui va au-delà du son folk traditionnel de «un gars/une fille qui chante en jouant de la guitare». – Philippe Lemelin

Prévisible

Daughtry

Cage to Rattle

••½

Daughtry, c’est un peu comme le Nickleback des États-Unis : des ballades pop-rock aux paroles accrocheuses qui sonnent toutes pareilles. Si c’est ce à quoi vous vous attendez, vous ne serez pas déçu. Le groupe livre une marchandise bien rodée qui risque de plaire à un large public, bien que sa musique soit un peu sans saveur. Ce n’est pas mauvais, mais c’est juste un peu du déjà entendu. La meilleure pièce est probablement la première, Just Found Heaven. Ou est-ce Stuff of Legends? Difficile à dire laquelle est laquelle… – Virginie Landry