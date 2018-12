Le premier long métrage de Sophie Dupuis, Chien de garde, ne fera pas partie des cinq films qui se disputeront le titre de Meilleur film en langue étrangère à la 91e cérémonie des Oscars.

L’Académie a annoncé lundi les neuf demi-finalistes qui sont toujours en lice dans cette catégorie. Ces derniers ont été sélectionnés parmi 87 films soumis.

Les neuf demi-finalistes sont: Birds of Passage (Colombie), The Guilty (Danemark), Never Look Away (Allemagne), Shoplifters (Japon), Ayka (Kazakhstan), Capernaum (Liban), Roma (Mexique), Cold War (Pologne) et Burning (Corée du Sud).

Les cinq finalistes seront dévoilés avec l’ensemble des nominations le 22 janvier.

La cérémonie des Oscars 2019 se déroulera le 24 février, au Théâtre Dolby à Los Angeles.