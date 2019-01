BURLINGTON, Ont. — C’est dans le cadre d’un concert, dans sa ville natale de Burlington, en Ontario, que les amis du chanteur et musicien Mike Taylor lui rendront un dernier hommage, dimanche.

La chanteur du groupe rock Walk off the Earth est mort dans son sommeil le 30 décembre dernier.

Ses quatre collègues du groupe, et des membres de plusieurs autres formations, comme The Barenaked Ladies et Arkells, participeront au spectacle.

Mike Taylor et Walk off the Earth ont été au faîte de leur popularité en 2012, grâce à leur chanson Somebody That I Used to know.

Malgré les nombreuses tournées, Taylor avait toujours gardé un pied-à-terre à Burlington, où il possédait une entreprise et où il agissait comme entraineur de l’équipe de hockey de son fils.