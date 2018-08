Les Givrés : un vent de fraîcheur sur Ontario

Les résidents du quartier auront un nouvel endroit où aller se sucrer le bec, car Les Givrés ont choisi Hochelaga-Maisonneuve pour leur troisième succursale.

C’est sur la rue Ontario, entre les rues de Chambly et Nicolet, que l’équipe des Givrés a décidé de se poser pour ouvrir sa troisième succursale. Une décision bien réfléchie, selon Alexandre Deslauriers, copropriétaire des Givrés.

« Ça faisait cinq ans qu’on regardait pour s’installer ici. C’est un grand quartier où il n’y a pas beaucoup de crèmeries, encore moins de bars laitiers artisanaux », explique-t-il.

Il avoue toutefois que lui et son partenaire, Martin Maheux-Picard, cherchaient un local plus petit, mais qu’en tombant sur celui-ci, ils ont décidé de faire le saut.

Malgré quelques problèmes avec le local, qui était dans un mauvais état lors de leur arrivée, tout était prêt pour l’ouverture. « On a tout refait de A à Z. Il a fallu être patients, mais on est très contents du résultat », de dire M. Deslauriers, quelques heures avant l’ouverture officielle.

Expansion

Après deux succursales, sur Masson et sur De Castelnau, le duo estimait qu’il était prêt à continuer son expansion dans la métropole.

« On a ce désir-là de grossir. On est une entreprise saisonnière, donc évidemment, ça nous aide d’avoir plusieurs succursales, en plus de la distribution dans certains magasins », avoue Alexandre Deslauriers.

D’ailleurs, les produits Les Givrés sont disponibles chez Arhoma, une adresse bien connue du quartier.

« Ils ont été un de nos premiers clients. Les gens du coin pouvaient acheter nos produits depuis quelque temps et nous connaissaient donc déjà. »

Il juge également que le choix de s’implanter dans Hochelaga-Maisonneuve suivait leurs valeurs.

« Notre clientèle cible sur Ontario ressemble beaucoup à celle dans nos deux autres succursales, c’est-à-dire les jeunes familles. C’est un quartier dynamique où ça bouge beaucoup, avec un fort esprit de communauté », mentionne le copropriétaire.

Historique

Après une douzaine d’années à travailler ensemble au Bilboquet, les deux complices ont décidé de se lancer dans leur propre aventure.

Depuis 2010, l’entreprise Les Givrés propose un grand éventail de produits, allant de crèmes glacées aux sorbets jusqu’aux desserts glacés.

« On fait de la crème glacée artisanale de A à Z en utilisant des fruits du Québec et aucun arome. On fait aussi notre propre beurre de pistache maison, et nos propres cornets », pointe M. Deslauriers.

D’ailleurs, pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle succursale, les résidents d’Hochelaga-Maisonneuve auront même droit, jusqu’à la fin de la saison, à un item unique : le flotteur, qui n’est disponible qu’à la succursale sur Ontario.

Les Givrés ont ouvert leur succursale d’Hochelaga-Maisonneuve au 3681, Ontario Est.