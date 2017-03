Retour du nettoyage des berges

Les berges seront nettoyées ce printemps à L’Île-des-Sœurs. C’est ce qu’a confirmé le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, lors du dernier conseil municipal. Il souhaite également impliquer davantage les Insulaires.

«L’an dernier, il n’y a pas eu de nettoyage à l’île pour diverses raisons. La participation des résidents déclinait de plus en plus. Mais cette année marque le 25e anniversaire du nettoyage des berges et on veut faire ça en grand», avance M. Parenteau.

Afin de mobiliser le plus d’Insulaires possible, le maire compte solliciter l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS). «On aimerait aussi impliquer les deux écoles primaires pour qu’elles prennent part au nettoyage», ajoute-t-il.

Jean-François Parenteau souhaite ainsi conscientiser les résidents à prendre soin de leur environnement. «Au-delà des détritus qui sont ramassés, c’est le message qu’on envoie à la population qui est très important», explique-t-il.

Traditionnellement, le nettoyage des berges a lieu à la fin avril ou au début du mois de mai. La date officielle n’a pas encore été déterminée.