Assemblée générale à La Station

L’heure était au bilan à La Station alors qu’Action Prévention Verdun (APV) présentait son rapport annuel. À la lumière des constats, de nombreuses activités seront bonifiées. Le renouvellement de l’image de marque de l’organisme sera aussi une priorité.

Un déficit de 11 000 $ a été enregistré en 2017. Il a été épongé grâce aux économies de l’organisme à but non lucratif. Malgré diverses subventions totalisant 374 000 $, APV cherche à renouveler ses sources de financement. La subvention de l’arrondissement est attribuée une année à la fois, ce qui limite ses possibilités de projection à long terme.

Le plan stratégique de l’organisme, qui s’étend jusqu’en 2020, mise sur l’amélioration de la cohésion entre les différents services. La communication, notamment par l’entremise de leur site internet, est au cœur du renouvellement du regroupement. Ils veulent réviser le matériel publié en ligne pour en faciliter l’utilisation par la population.

Une politique de condition de travail servira aussi à clarifier la gestion des employés et leur grille salariale.

Des démarches avaient été entreprises avec des spécialistes afin de changer l’image d’Action Prévention Verdun.

L’organisme continuera cette étude qui a pour objectif de clarifier son rôle envers les citoyens et les partenaires.

Services

APV offre notamment la sécurité du territoire en partenariat avec le programme Tandem de la Ville de Montréal. Ils organisent diverses activités comme des marches exploratoires dans les espaces publics.

Un volet voisinage est couvert avec le programme Voisins solidaires, une initiative du Réseau québécois de Villes et villages en santé.

Les aînés en situation de vulnérabilité sont aussi accompagnés dans trois langues, soit l’anglais, le français et l’espagnol.

La maison mère La Station regroupe le centre intergénérationnel, des activités pour les 50 ans et plus, Le camp de l’île pour les 4 à 12 ans et La petite Station pour les 0 à 5 ans et leurs familles.

Nouveauté de 2017, La petite Station a connu beaucoup de succès en accueillant plusieurs familles composées d’au moins un enfant en âge préscolaire. Pilotée par l’intervenante Cristina Gollo, la ressource est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 16h. Un des objectifs serait de pouvoir ouvrir d’autres plages horaires.

