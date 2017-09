Lutte contre la drogue dans des écoles de Lachine

L’usage des drogues peut avoir de lourdes conséquences chez les jeunes. Afin d’enrayer ce fléau, les élèves des écoles secondaires Dalbé-Viau, Lakeside Academy ainsi que le collège Saint-Louis de Lachine seront davantage sensibilisés aux dangers des stupéfiants.

Au cours de l’année scolaire, des ateliers de prévention seront offerts aux adolescents de 12 à 18 ans dans le cadre du projet «Agir, Munir, Prévenir». Des activités interactives seront présentées sur l’heure du dîner.

Un dépistage sera effectué auprès des jeunes plus à risque. Des rencontres individuelles sont également prévues afin d’offrir l’aide nécessaire, notamment en dirigeant l’élève vers les ressources adéquates.

Chaque année, plus de 12 000 personnes sont rejointes par les interventions de Cumulus, un organisme établi à Lachine depuis plus de 20 ans et présent dans 18 quartiers de la métropole dans les milieux scolaires et les organismes communautaires