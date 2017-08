Rénovation de L’Octogone à LaSalle: le concours d’architecture est lancé

La bibliothèque L’Octogone à LaSalle sera agrandie et rénovée. Un concours d’architecture pluridisciplinaire, préalablement prévu à l’hiver 2017, vient d’être lancé par la Ville de Montréal. Les finalistes seront connus dès décembre. La date de mise en service du nouveau bâtiment n’a pas encore été précisée, mais elle était initialement annoncée pour 2020.

Le projet consiste à rénover les 2900 m2 du bâtiment construit en 1984 et d’y ajouter 1600 m2 de superficie. Les travaux réalisés dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèque (RAC) sont estimés à près de 24,5 M$. Un espace d’animation extérieur et un lien visuel avec le parc Félix Leclerc, situé juste à côté de l’établissement, devront faire partie des plans soumis.

En travaillant avec l’ancienne structure, les participants devront établir des plans qui s’harmonisent avec son architecture originale tout en intégrant de nouveaux éléments. Le projet devra être conçu sous le thème de la bande dessinée.

L’Octogone, situé à l’angle de la rue Dollard et du boulevard de La Vérendrye, compte la plus grande collection de BD de toutes les bibliothèques montréalaises. La mairesse de l’arrondissement LaSalle, Manon Barbe, pense que l’édifice rénové «offrira aux usagers un espace contemporain et convivial où la bande dessinée sera mise à l’honneur».

Pendant les rénovations, l’arrondissement déplacera une partie de sa collection dans un lieu qui reste à déterminer afin de la rendre disponible aux résidents. Selon l’espace disponible, certains documents pourraient aussi être entreposés pendant le chantier.

Candidature

Les équipes candidates doivent obligatoirement être composées de plusieurs experts, dont certains doivent être certifiés PA LEED (professionnel accrédité Leadership in Energy and Environmental Design).

Sur le site de Design Montréal, on précise qu’«une attention particulière sera portée à l’architecture, à l’accessibilité, à la qualité des aménagements paysagers et aux espaces extérieurs publics, ainsi qu’à la qualité des aménagements intérieurs».

Le concours est ouvert au Québec et en Ontario et séparé en deux étapes. La première est le dépôt du dossier de candidature, qui doit être soumis avant le 18 septembre. La seconde est une présentation par les quatre finalistes sélectionnés. Les règlements et le programme peuvent être consultés sur le site Internet du système électronique d’appel d’offres SÉAO.

