Exprimer ses émotions avec Expression LaSalle

La thérapie par les arts offerte par Expression LaSalle aide les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Au début du mois, l’organisme a obtenu une aide financière de 20 000 $ de la part de l’entreprise de télécommunication Bell et de la fondation Écho.

Avec cet argent, l’organisme pourra prolonger la durée du programme de dramathérapie offert par Johanne Roy. Cette thérapie consiste à explorer divers processus dramatiques tels que les jeux de rôle, la mise en situation et l’improvisation afin que les participants expriment plus facilement leurs émotions. Ces séances permettent aussi de mieux cerner les comportements et trouver des solutions.

La dramathérapie brise aussi l’isolement. Les séances en petits groupes de six à huit personnes permettent d’être à l’aise avec les autres, sans ressentir le besoin de performance.

Expression LaSalle offre aussi de la musicothérapie, de la thérapie par la danse ainsi que de l’art-thérapie.