Taux de participation semblable à 2013

Le taux de participation des LaSallois aux élections municipales, de 39 %, est en deçà de celui de Montréal qui se situe à 42,5 %.

Avec 53 533 électeurs, LaSalle est en 14e position sur les 19 arrondissements pour leur participation au scrutin du 5 novembre.

Les électeurs ont été plus nombreux à voter pour Mme Barbe, qui a récolté plus de 11 000 voix, soit environ 6 000 de plus sur son adversaire de Projet Montréal, Kathy Landry. En 2013, Mme Barbe avait devancé le candidat d’Équipe Coderre de seulement 3 000 votes, mais le taux de participation, de près de 40 %, était légèrement plus élevé.

Les LaSallois votaient pour élire le maire de Montréal, le maire de leur arrondissement, deux conseillers de ville et deux conseillers d’arrondissement par district, soit Sault-Saint-Louis et Cecil-P.-Newman.

Taux de participation à LaSalle

2009 38,27 %

2013 39,88 %

2017 39,00 %

Taux de participation par arrondissement à Montréal

1- Outremont 58,30%

2- L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 53,26%

3- Rosemont–La Petite-Patrie 50,47%

4- Anjou 48,62%

5- Le Plateau-Mont-Royal 47,85%

6- Lachine 47,33%

7- Ahuntsic-Cartierville 47,12%

8- Verdun 45,27%

9- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 44,78%

10- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 42,36%

11- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 41,29%

12- Le Sud-Ouest 40,28%

13- Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 39,02%

14- LaSalle 39%

15- Saint-Léonard 37,55%

16- Pierrefonds-Roxboro 36,54%

17- Montréal-Nord 35,40%

18- Saint-Laurent 32,13%

19- Ville-Marie 27,99%