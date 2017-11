Dessiner avec Jacques Goldstyn

À vos crayons et papiers pour une soirée d’écriture et de bricolage avec Jacques Goldstyn. L’illustrateur, bédéiste et récipiendaire du Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal pour l’album L’Azadah sera à l’Octogone pour rencontrer les Lasallois, le 1er décembre.

Enfants et adultes seront invités à s’asseoir aux différentes stations de bricolage pour y confectionner des cartes de souhaits. M. Goldstyn se promènera de table en table pour dessiner, bricoler et discuter avec les participants.

À la fin de la soirée, les artistes qui le désirent pourront remettre leurs cartes de souhaits afin qu’elles soient distribuées aux résidents du service de longue durée de l’Hôpital de LaSalle.

Pendant ce temps, la magie des fêtes sera aussi au rendez-vous pour les tout-petits avec la lecture d’un conte de Noël et d’autres surprises.

Par la suite, les participants seront invités à se diriger dans la salle multimédia pour écouter et discuter avec Jacques Goldstyn. Il parlera de son travail et de ses inspirations, en plus de répondre aux différentes questions du public.

Livre primé

Paru aux éditions de La Pastèque, L’Azadah est le prénom d’une petite fille afghane qui doit faire ses adieux à une journaliste occidentale. Illustré avec des aquarelles, ce livre aborde les droits des enfants et la condition des filles, mais aussi de la perte, de l’imagination et de l’espoir.

Son œuvre a également été récompensée par le Conseil des arts du Canada. M. Goldstyn s’est vu remettre en novembre le Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie «Livre jeunesse illustré».

Pour assurer sa place à l’activité, il est préférable de s’inscrire en téléphonant au 514 367-6384.