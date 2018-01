Importante compétition régionale à LaSalle

Les athlètes du club Jeune Aire ont participé à la sixième édition de la Jeune Aire Distinction, une compétition permettant d’évaluer leurs compétences et leur progression.

Ce sont 187 athlètes de la région du Lac Saint-Louis, âgées de 6 à 14 ans, qui ont pris part à l’événement à la fin du mois de décembre.

«C’était la première sélection provinciale de la saison et nos 21 athlètes se sont vraiment démarquées», lance la directrice des communications, Joëlle Fournier.

Quatre LaSalloises âgées de 8 à 10 ans et faisant partie du niveau 1 du circuit régional, un programme d’initiation à la compétition, ont reçu la mention or. Il s’agit de Kawthar Boukezzi, Camille Chavez-Deschamps, Amilia Pelletier et Sydney Hope Trudeau Troiano.

Chez les 11 ans et plus, Marie-Ève Gould et Nelly Bondar se sont aussi distinguées avec une médaille d’or.

Au niveau 2 du circuit régional, huit gymnastes du club laSallois ont achevé avec d’excellents scores. Lynda Merrouchi et Emy-Aleeka Turgeon ont été les meilleures d’entre elles dans la catégorie 8-10 ans, ayant respectivement terminé quatrième et sixième.

Teodora Trifonova a obtenu une médaille d’or et Roxane Jolicoeur s’est vue remettre la médaille de bronze, dans la catégorie des 11 ans et plus.

Les jeunes âgées de moins de huit ans ne peuvent participer à des compétitions, et ont donc été soumises à des évaluations, appelées «défis». «Ça leur donne un avant-goût de ce qu’est une compétition et de beaux objectifs à atteindre au cours de la saison», ajoute Mme Fournier.