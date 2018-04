Modèles de réussite

Étapes

Les meilleurs élèves des 150 centres de formation professionnelle et cégeps ont d'abord participé à une compétition régionale, il y a quelques mois. Certains été sélectionnés pour la grande finale québécoise, les Olympiades.À LaSalle, il s'agit de Antoine Marineau-Quintal (Électronique industrielle), Marc-André Daigneault (Conception de sites internet), Neda Jandaghi (Pâtisserie), François Plante (Technique d'usinage), Yoelvis Dominguez Felipe (Dessin de bâtiment), Jeremy Bisaillon (Électricité) et Xavier Morneau (Mécanique industrielle).Ceux qui se seront qualifiés représenteront le Québec aux Olympiades canadiennes, qui se tiendront en juin à Edmonton, en Alberta. Qui sait, peut-être que certains se rendront jusqu'au Mondial des métiers en 2019, à Kazan, en Russie.