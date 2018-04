Don de robes

Afin d’aider les étudiantes dont les parents ont de faibles revenus, la Fondation de Cavelier-de-Lasalle (FCDL) récolte des robes de soirée usagées, en bonne condition, pour que leur bal de graduation demeure un souvenir impérissable.

«Il s’agit d’un rite de passage important vers leur vie adulte, qui doit se faire sans tracas et être inoubliable», estime Julie Campeau, parent d’élève et membre de la Fondation.

C’est la première fois que ce projet est mis en place à l’école de la rue Centrale. «Il y a beaucoup de jeunes qui ont des besoins particuliers, que ce soit en aide alimentaire ou autre», ajoute Mme Campeau, qui était elle-même étudiante à Cavelier-de-LaSalle, 20 ans plus tôt.

«Nous désirons que toutes les jeunes filles, peu importe les moyens financiers de leurs parents, puissent participer avec élégance et dignité à cette soirée», explique Anne-Noëlle Mekideche, une maman bénévole.

Les robes collectées seront nettoyées, retouchées au besoin, puis louées à faible coût aux élèves. Elles pourront être réutilisées les années suivantes. Les adolescentes pourront faire appel au service en toute confidentialité.

Objectifs

«Comme ce projet est une première, nous n’avons pas d’objectif précis quant au nombre de robes, mais en contactant des groupes de mamans sur les réseaux sociaux, une vingtaine nous sont déjà promises», explique Liliane Correia, membre du conseil d’administration de la FCDL.

Ce sont 300 élèves qui participeront au bal des finissants, dont la moitié sont des filles.

La fondation s’est inspirée de différents projets semblables, comme celui de la LaSalle Community Comprehensive High School nommé Sparkle and Sharp, ou encore les Fées Marraines, à Saint-Léonard.

Remise des robes à l’accueil de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle (9199, rue Centrale), les 26 avril, 3 et 10 mai, entre 15h30 et 18h30.

La fondation

La Fondation Cavelier-De LaSalle a été créée en 1995 dans le but de soutenir les activités de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle. Elle est officiellement devenue un organisme de charité en 2013.

Sa mission est d’aider les élèves en défrayant les coûts d’activités parascolaires et de projets étudiants, ainsi qu’en offrant des livres, des moyens didactiques et de l’équipement.

La FCL souligne également la persévérance scolaire, l’implication et le succès parascolaires par l’octroi de bourses aux élèves méritants.