André Bonnici, pharmacien avant-gardiste

André Bonnici, LaSallois depuis près de 50 ans, est le chef du département de pharmacie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Il a reçu le prix d’excellence Roger-Leblanc pour son leadership et son indéfectible engagement à l’avancement de sa profession.

«Je pense avoir réussi à communiquer ma passion pour faire avancer les soins aux patients, lance André Bonnici. J’ai eu la chance d’avoir des collaborateurs très volontaires, car être bien entouré et supporté par une équipe forte, c’est la recette du succès.»

Le prix Roger-Leblanc est remis annuellement à un pharmacien afin de reconnaître l’excellence de l’ensemble de sa pratique au cours de sa carrière. «Cela m’a un peu gêné, c’est un grand honneur, raconte humblement M. Bonnici, qui adore son métier. C’est une reconnaissance dans la profession que peu de gens ont la chance d’avoir.»

Son mandat quotidien est de s’assurer que la distribution des médicaments se fait dans les règles, de gérer les équipes et de se tenir en alerte des nouvelles technologies pour améliorer les services et les médicaments.

«Nous faisons en sorte que les thérapies les plus avancées soient données de manière sécuritaire et efficace», dit-il.

Réalisations

Pour ne nommer que quelques-unes de ses nombreuses réalisations, il a créé le premier service clinique décentralisé de soins intensifs de l’hôpital général de Montréal (HGM), où il a participé à l’implantation d’un automate de distribution de médicament unidose, d’un nouveau système informatique de pharmacie ainsi que d’un programme ambulatoire de chimiothérapie.

Il a dirigé plusieurs projets de recherche, dont l’un concernait l’anticoagulation des patients traumatisés crâniens, qui a été publié dans un journal scientifique. «C’est un article majeur qui a changé les pratiques chez ces patients», indique M. Bonnici.

Il a aussi planifié le redéploiement du CUSM en 2015, avec la mise en place de nouveaux services cliniques et l’informatisation du circuit des médicaments dans le nouvel hôpital Glen, à la fine pointe de la technologie.

Ces différentes implications lui ont demandé beaucoup de travail, mais le LaSallois âgé de 50 ans n’a pas perdu pied. «J’ai réussi à garder un certain équilibre, j’ai pu coacher mes enfants au soccer et au hockey à LaSalle, fait-il savoir. Cela aide pour évacuer le stress et penser à autre chose.»

Pour Bernard Bouchard, directeur des ventes de l’entreprise pharmaceutique Sterinova, M. Bonnici est une personne qui sort de l’ordinaire. «C’est une belle marque de persévérance de sa part de s’être rendu aussi loin», estime celui qui demeure également à LaSalle.

Parcours

M. Bonnici est passé par l’école Laurendeau-Dunton, puis par l’établissement secondaire Cavelier-de LaSalle, le cégep André-Laurendeau, pour terminer à l’Université de Montréal.

Fraîchement diplômé, il a exercé pendant un an dans une pharmacie de LaSalle au coin d’Airlie et de la 90eV> Avenue. Il a ensuite décidé de se spécialiser en pharmacie hospitalière.

«Ce qui m’intéresse, c’est la complexité des cas qu’on rencontre à l’hôpital, au niveau des traitements médicamenteux», soutient-il. Le fait de pouvoir côtoyer d’autres professionnels et de travailler en équipe de façon régulière est aussi très stimulant.»

Il a rejoint l’hôpital général de Montréal, principalement aux soins intensifs spécialisés pour les traumas et autres maladies graves. Il s’est parallèlement impliqué dans des rôles administratifs.

Adjoint au chef de département, responsable des politiques de médicaments puis chef du département depuis 2010, il fait partie du groupe d’enquête canadienne sur la pharmacie hospitalière. Il publie ainsi des rapports comparatifs entre les divers départements du Canada en termes de technologies, de services et de finances.