Le Plateau cherche des OBNL pour des locaux gratuits

Le Plateau-Mont-Royal cherche une douzaine d’organismes à but non lucratif (OBNL) pour occuper des locaux vacants du Centre du Plateau, après le déménagement de directions de services vers le 201, avenue Laurier Est.

Les organismes communautaires choisis pourront bénéficier de ces espaces chauffés et éclairés situés au 2275, boulevard Saint-Joseph Est.

«C’est gagnant pour tout le monde, car ils offrent des services aux citoyens et ces locaux sont de toute façon actuellement vacants. Ça ne nous génère aucune dépense additionnelle», indique la conseillère d’arrondissement, Marianne Giguère.

Aucune vocation particulière n’est nécessaire pour être éligible. Plus ou moins d’organismes pourraient être sélectionnés en fonction des projets présentés. L’entente sera d’une durée de deux ans.

«En fixant une limite de temps, on ne veut pas une rotation, mais on veut une marge de manœuvre pour réévaluer les besoins et la pertinence de chaque projet, les remplacer si nécessaire», affirme Mme Giguère.

Des locaux seront aussi offerts de la même façon au troisième étage de la caserne 26, sur l’avenue du Mont-Royal Est, lorsqu’elle sera rénovée, d’ici 2020.

Les OBNL intéressés ont jusqu’au 7 octobre pour soumettre leur dossier de candidature à l’arrondissement.