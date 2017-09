La programmation du Viaduc 375 est lancée

À quelques semaines du projet Viaduc 375 qui semi-pietonnisera le Viaduc Van-Horne durant cinq jours début octobre, la programmation est désormais disponible. Expositions, spectacles, visites historiques sont au rendez-vous pour cet hommage au patrimoine ferroviaire montréalais.

Porté par trois organismes, Mémoire du Mile-End, Les Amis du Champ des Possibles et la Société du développement environnemental de Rosemont (SODER), le Viaduc 375 sera partiellement fermé à la circulation routière du 3 au 8 octobre prochain et se transformera en une promenade animée et instructive.

De nombreuses activités auront lieu durant ces cinq jours sur le viaduc, telles que des visites guidées, des spectacles sur la scène POP Montreal, ou encore un débat citoyen sur l’avenir du viaduc.

Une parade phénoménale se tiendra également. Chacun est invité à fabriquer son costume et à participer à une «parade fellinienne, surréaliste et fantaisiste» qui réunira les résidents, des artistes de rue, des enfants des écoles avoisinantes et la fanfare The Van Hornies.

Dans un souci de récupération, les matériaux utilisés par l’organisme Bellastock pour créer les installations ludiques proviennent tous de dons de la part, entre autres, d’entrepreneurs, de projets étudiants et citoyens.

Le but du projet Viaduc 375 est de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire du Mile-End ainsi que cinq endroits: le viaduc Van Horne, l’industrie du Capitole, l’Entrepôt Van Horne, le Champ des possibles et le Mile-End.