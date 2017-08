L’Avenue Souligny sera partiellement fermée jusqu’en octobre

Cette avenue qui passe au-dessus de l’A-25 sera fermée pendant plusieurs semaines afin de procéder à la réparation des ponts d’étagement qui surplombent l’autoroute.

La circulation sera interrompue en direction ouest sur l’avenue Souligny à partir de vendredi 11 août jusqu’à la fin octobre 2017, indique le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

Pour contourner ces perturbations, les usagers sont invités à emprunter les rues

Notre-Dame Est ou Hochelaga pour traverser de part et d’autre de l’A-25.

Le MTMDET précise néanmoins que la piste cyclable demeurera ouverte durant cette fermeture.

De nombreuses opérations sont en cours dans cette zone pour optimiser l’accès à l’autoroute et réparer les équipements.

Pour rappel, deux tronçons de la rue Curatteau sont déjà fermés à la circulation au sud de l’avenue Souligny, alors que le secteur nord de cette même voie ne sera plus accessible à partir du 14 août pour y reconstruire les trottoirs et la chaussée et améliorer le système d’éclairage.

À terme, la rue Curatteau ne servira plus d’accès à l’autoroute 25, ni à la rue Sherbrooke, ni à la rue Hochelaga. Une voie de desserte a été ouverte pour s’engager sur l’autoroute.