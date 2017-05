Montréal-Nord sera haut en couleur pour le 375ème

Trois organismes de Montréal-Nord ont imaginé Mon vélo raconte, un défilé de 375 vélos décorés, qui rouleront sur le boulevard Gouin le 26 août prochain, pour célébrer le 375ème de Montréal.

Sur une distance de 3,5km, entre le pont Pie-IX et le parc Aimé-Léonard, les 375 vélos allégoriques déambuleront pour fêter Montréal. Organisé par les Artistes en arts visuels du nord de Montréal (AAVNM), la Route de Champlain et la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, le projet de grande envergure, Mon vélo raconte, est le seul qui se passera à Montréal-Nord, dans le cadre du 375ème de Montréal.

«L’arrondissement a besoin d’un gros évènement pour se faire entendre et pour changer l’image que les gens en ont. Nous voulons que ‘Mon vélo raconte’ soit connu partout à l’extérieur de Montréal-Nord», détaille Sergio Gutiérrez, fondateur d’AAVNM.

Trois éléments et des couleurs

Les 375 vélos décorés qui défileront ont pour but de représenter l’histoire, les arts visuels et la rivière, «trois éléments importants de Montréal-Nord», précise Jean-Paul Guiard de la Société d’histoire et de généalogie.

«Ce n’est pas juste un projet artistique», explique Sergio Gutiérrez. «Il va y avoir des éléments sur les vélos qui vont aider à faire comprendre et connaitre des choses sur la rivière ou l’histoire aux Nord-Montréalais, et aux autres», complète Jean-Paul Guiard.

Projet participatif

Si les prototypes des vélos ont été pensés par des artistes d’AAVNM, la réalisation des 375 pièces est, elle, confiée aux citoyens. Pendant plusieurs activités, comme les braderies, la grande tournée 375, la fête de la rivière, les citoyens seront invités à mettre la main à la pâte en participant à des ateliers de fabrication des décors qui seront installés sur les vélos.

«Mon vélo raconte est un projet très inclusif. Nous voulons qu’il rassemble tout le monde», déclare Jean-Paul Guiard.

Les Nord-montréalais ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de participer à Mon vélo raconte, puisque les feuilles multicolores qu’ils ont décorées cet hiver pour la grande guirlande de l’arrondissement, se retrouvent aussi sur les vélos.

Les organisateurs du défilé sont également à la recherche de bénévoles pour conduire les vélos lors du grand défilé.