Ouvert ou fermé durant le long week-end

Le congé pascal entraîne quelques changements d’horaires pour les différents services de d’Outremont et de Ville de Mont-Royal, ce week-end.

Horaire de Pâques à Outremont

Centre communautaire intergénérationnel et l’aréna: Fermés dimanche et lundi. Ouverts vendredi et samedi.

L’accueil de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social: Fermé vendredi, dimanche et lundi. Ouvert le samedi de 10 h à 17 h.

Bibliothèque Robert-Bourassa: Fermé vendredi, dimanche et lundi. Ouverte samedi de 10 h à 17 h (fermeture à 16h45 pour la section «jeunes»).

Les bureaux administratifs et le Bureau Accès Montréal de l’arrondissement: Fermés vendredi et lundi.

Le bureau administratif de la Sécurité publique:Fermé vendredi et lundi. Les patrouilleurs répondront aux appels des citoyens 24 heures sur 24.

Cour de voirie:Fermée vendredi et lundi

Stationnements avec parcomètres sur rue et publics payants: gratuit lundi.

La collecte des déchets et résidus alimentaires: lundi aux heures habituelles.

Horaire de Pâques à VMR

Bureaux administratifs, la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson et la piscine Pierre-Laporte: Fermés du vendredi au lundi inclusivement.

Ateliers municipaux, le centre des loisirs et l’aréna: Fermés les 14 et 17 avril.

Collecte des ordures ménagères et celle des déchets volumineux auront lieu comme d’habitude