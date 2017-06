Les Grandes oreilles: de la musique pour petits et grands

Un nouvel événement musical pour toute la famille pourrait faire son entrée sur la scène culturelle d’Outremont cet été.

Les Grandes oreilles est une activité gratuite qui se mettra en branle le 10 septembre au parc Saint-Viateur si les organisateurs parviennent à obtenir le financement nécessaire.

Au moins un spectacle, des ateliers créatifs pour les enfants, une installation interactive sonore et une initiation au métier de DJ auront lieu au cours de la journée.

L’activité se voudra autant intéressante pour les enfants que pour les adultes.

«Il y a des événements qui sont davantage pour les grands et l’enfant suit le parent, mais souvent il tire sur le chandail et s’impatiente. À l’inverse, parfois ce sont des événements pour enfants et le parent regarde son téléphone», explique un des concepteurs des Grandes oreilles, Gunther Gamper qui a déjà été coordonnateur logistique du Festival des films du monde.

3000$

La tenue de l’activité reste toutefois tributaire de l’argent qui sera amassé dans le cadre d’une campagne de sociofinancement en cours. D’ici le 18 juillet, les organisateurs espèrent récolter 3 000 $. Le financement permettra d’offrir un accès gratuit et de payer les cachets des artistes.

La programmation pourrait par ailleurs être étoffée si l’objectif est dépassé.

À moins de 20 jours de la fin de la campagne, près de 60% des fonds ont été recueillis.

La présence du groupe de musique latine Gypsy Kumbia Orchestra et de l’Académie de danse d’Outremont a été confirmée, en plus de différents ateliers et de l’installation sonore.

Dans le cas où l’objectif n’est pas atteint, le conseil d’administration réfléchira sur l’avenir du projet. Il est aussi à la recherche d’un partenaire financier pour présenter les Grandes oreilles.

Pour contribuer à la campagne de sociofinancement des Grandes oreilles: fr.ulule.com/grandes-oreilles/