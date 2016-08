Se remettre en forme au profit des enfants malades du Québec

Dans moins d’un mois, un convoi de 160 coureurs, 50 bénévoles et 20 véhicules récréatifs (VR) traverseront le quartier de Pointe-aux-Trembles en direction de la vieille capitale au profit de la recherche sur les maladies infantiles au Québec.

Les coureurs regroupés en équipes de huit personnes parcourront les 270 kilomètres qui séparent Pointe-aux-Trembles de Québec à tour de rôle en empruntant la vieille route du Chemin du Roy.

Le Défi moi pour toi, organisé par la célèbre animatrice Chantal Lacroix, vise à permettre aux participants de se remettre en forme, tout en donnant un coup de main aux enfants malades du Québec.

«Les participants s’entraînent pendant une période de plus ou moins 14 semaines. Ils sont suivis par des instructeurs qui les poussent à se dépasser et profiter de leur expérience», explique Mylène Tessier, porte-parole du défi.

L’objectif du défi est de remettre 80 000 $ à la Fondation des étoiles d’ici la fin de la collecte de fonds au mois de septembre prochain.

Une équipe de Montréal-Est



Mme Tessier, qui est également enseignante à l’école Saint-Octave de Montréal-Est, prendra part au défi accompagnée de six autres de ses collègues.

«Ça faisait quelques mois que je cherchais à me remettre en forme et faire de la course à pied mais ça me prenait une motivation. Quand j’ai entendu parler de ce défi, j’ai sauté sur l’occasion car la petite fille de l’une de mes collègues souffre d’une maladie auto-immune très peu connue, alors c’est ma façon d’aider.»

L’équipe des Super-Kelly, nommée en hommage de la petite fille malade, a déjà amassé un total de 22 000$.

«Nous sommes toutes des passionnées des enfants, il y en a parmi nous qui avons déjà travaillé avec des enfants souffrant du spectre de l’autisme, alors nous savons à quel point il est important de contribuer à la recherche de maladies infantiles. Nous sommes fières de participer à ce défi», conclut Mme Tessier.

Des élus seront présents lors du départ de la course qui aura lieu le 17 septembre prochain à 8h au Carrefour de la Pointe.