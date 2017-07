Montréal-Est tente d’attirer Molson

Le maire Robert Coutu indique avoir discuté avec les dirigeants de Molson et assure que Montréal-Est «fait partie des options importantes à considérer pour garder la brasserie sur l’île de Montréal».

Montréal-Est dispose d’un accès à l’eau facile et abondant en plus d’être traversée par de grandes artères routières comme l’autoroute métropolitaine et la rue Notre-Dame, fait valoir le maire Coutu.

«Nous sommes situés à proximité du fleuve et nous avons beaucoup à offrir au niveau de notre positionnement et des infrastructures, a souligné M. Coutu à TC Media samedi.

«La Ville de Montréal-Est fera tout en son possible pour répondre à leurs attentes au niveau de l’espace, du zonage et d’autres besoins particuliers, dans l’intérêt de toutes les parties à long terme. Il faut travailler ensemble dans ce dossier de façon confidentielle et j’ai également reçu l’appui du maire Coderre», a-t-il ajouté.

500 M$

Le mercredi 5 juillet dernier, la direction de Molson a annoncé à ses employés compter investir jusqu’à 500 millions de dollars pour construire une nouvelle brasserie au lieu de rénover ses installations vieillissantes construites en 1786 rue Notre-Dame, dans le Centre-Sud de Montréal.

Elle n’a pas dévoilé l’emplacement du futur complexe, mais désire «un terrain vierge» et pourrait choisir «Montréal ou les villes environnantes», a indiqué le directeur des affaires corporatives, Québec et Atlantique chez Molson Coors, François Lefebvre.

L’implantation de Molson à Montréal-Est amènerait fierté, visibilité à l’échelle mondiale et de nombreux bienfaits économiques, selon le maire Coutu. Celui évoque notamment un effet important «au niveau des commerces, des emplois de qualité dans l’est de Montréal et pour nos citoyens».

«Cela correspond à notre plan de relance», a aussi mentionné le maire de la ville connue pour son industrie pétrolière et pétrochimique. «Il faut quand même s’en assurer en lien avec nos industries actuelles, en tout respect», a déclaré M. Coutu.