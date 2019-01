Place aux tournois de hockey mineur de Pointe-aux-Trembles

Les 26es éditions des deux incontournables tournois de l’Association de hockey mineur de Pointe-aux-Trembles (AHMPAT) se mettent en branle le 17 janvier à l’aréna Rodrigue-Gilbert, où convergeront 150 équipes de partout au Québec et en Ontario, et même d’Europe.

Le tournoi provincial Novice « Pointo » lancera le bal, du 17 au 27 janvier, avant de laisser place au tournoi national Pee-Wee « Les Pointeliers », du 4 au 19 février.

En tout, ce sont près de 2500 jeunes qui formeront les 92 équipes pee-wee et les 58 équipes novices qui feront vibrer l’aréna Rodrigue-Gilbert.

Il serait toutefois maintenant plus juste de parler de tournoi international, puisque l’édition 2019 accueillera également une équipe AA de Suisse. Neuf familles d’accueil ont été recrutées pour héberger ces joueurs européens.

10 000 Entre 5 000 et 10 000 partisans sont attendus dans les gradins des glaces Rodrigue-Gilbert2 et Michel-Plasse de l’aréna Rodrigue-Gilbert.

Autre nouveauté : l’ajout d’une section scolaire dans le tournoi pee-wee, qui comporte quatre équipes.

« Nous espérons faire grandir cette catégorie avec le temps, affirme Howard Grégoire, président de l’AHMPAT. De plus en plus, le hockey se déplace vers le scolaire, on s’adapte. »

Rappelons qu’à la suite d’une baisse des inscriptions, l’AHMPAT s’est associée cette saison à l’École secondaire Daniel-Johnson pour offrir un projet-pilote qui permet à une équipe de la concentration hockey de l’école d’évoluer dans le réseau de hockey mineur.

Gilles Déziel, conseiller arrondissement de Pointe-aux-Trembles, sera le président d’honneur du tournoi Novice, alors que Michel Forrest, représentant à la communauté chez Suncor Énergie, a accepté le même honneur pour le tournoi Pee-wee.

L’événement bénéficie en plus du support de nombreux commanditaires, dont le Métro Plus Denis Godin, impliqué depuis la toute première édition, ainsi que de plusieurs élus, dont les députés Chantal Rouleau et Mario Beaulieu.

Pour plus d’informations et les horaires des matchs, consultez le site http://www.ahmpat.com