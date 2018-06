L’arrondissement de RDP-PAT modifie ses horaires face aux fortes chaleurs

La température pourrait dépasser les 45°C ce dimanche. Pour faire face à cet épisode météorologique exceptionnel, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles modifie les horaires de ses espaces de rafraîchissement.

Cette mesure concerne tout d’abord les piscines extérieures et pataugeoires, dont les horaires seront spécialement prolongés le dimanche 1er et le lundi 2 juillet jusqu’à 20h30 pour les équipements de Don-Bosco, Saint-Georges, Richelieu et Maria-Goretti. La pataugeoire Saint-Jean-Baptiste sera quant à elle ouverte jusqu’à 19h30 et le centre aquatique de RDP sera accessible jusqu’à 20h. Cet établissement ouvrira à 9h dimanche et à 12h lundi.

Durant ces deux journées chaudes, il sera aussi possible de profiter plus longtemps des jeux d’eau des parcs de l’arrondissement puisqu’ils fermeront exceptionnellement à 22h.

Enfin, pour permettre aux citoyens de se rafraîchir, l’air conditionné des lieux publics sera aussi une solution durant cette fin de semaine puisque quatre établissements municipaux seront ouverts à la population de 10h à 22h. Il s’agit de la Maison du citoyen, du Centre communautaire Sainte-Maria-Goretti, du Centre communautaire de Rivière-des-Prairies et du Centre récréatif de Rivière-des-Prairies.

Source: Arrondissement de RDP-PAT