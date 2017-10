Pour un cycle menstruel zéro déchet

450

C’est le nombre d’années que prend une couche, une serviette ou un tampon jetables pour se dégrader dans la nature. C’est 4 fois plus de temps que pour un pneu, 10 fois plus long que pour une boîte de conserve et 100 fois plus de temps qu’il faudra à une gomme pour se biodégrader.

Source : Consoglobe.