Les libéraux en mode électoral

La députée d’Acadie, Christine St-Pierre, a déjà fait savoir qu’elle sera candidate aux prochaines élections provinciales, dans un an. En poste depuis 10 ans, elle a été investie par le Parti libéral du Québec (PLQ), vendredi. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie souhaite continuer le travail dans sa circonscription, à cheval sur les arrondissements d’Ahunstic-Cartierville et de Saint-Laurent.

«Le développement de Chabanel fait partie de mes priorités, indique Mme St-Pierre. Il est nécessaire d’attirer des entreprises et de les accompagner.»

La députée prend également l’engagement d’œuvrer à l’ouverture d’une clinique médicale d’ici l’été prochain, afin de combler le vide laissé par la fermeture de la clinique Salaberry, en septembre.

De ses mandats, elle retient notamment le travail effectué en tant que ministre de la Culture pour la salle Émile-Legault, au cégep de Saint-Laurent, ainsi que pour la bibliothèque du Boisé et la réserve du Musée des maîtres et artisans du Québec.

Plusieurs candidats du PLQ ont d’ores et déjà été investis, dont le premier ministre Philippe Couillard ainsi que la ministre de la Protection des consommateurs, Lise Thériault.