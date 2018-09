La bibliothèque du Boisé souffle cinq bougies

Plus de deux millions de personnes, soit une moyenne de 1 200 quotidiennement, sont passées par la bibliothèque du Boisé de Saint-Laurent lors de ses cinq premières années d’existence. Une journée entière sera consacrée à célébrer cet anniversaire, samedi.

Activités culturelles et familiales gratuites seront offertes aux petits et aux grands dans les murs de la jeune bibliothèque. Ateliers d’initiations à la musique, aux tams-tams, rencontres littéraires, réalités virtuelles, visites guidées de la réserve muséale et du projet photographique L’esprit des lieux sont au programme.

Pour les mélomanes en herbe ou les initiés de longue date, il y aura le spectacle, dans le cadre de la clôture de la saison de pianos publics à Saint-Laurent, du musicien Serge-André Jones.

«Ma formation est classique. Je joue principalement mes compositions. Je suis entertainer. J’incarne des personnages et raconte des histoires. Sans être un chanteur à voix, je fais également quelques chansons», mentionne le pianiste, qui prévoit divertir les gens pendant 45 minutes.

Unique

La bibliothèque du Boisé n’est pas qu’un lieu lumineux, il est aussi avant-gardiste dans sa conception.

Depuis sa construction, il a mérité pas moins d’une vingtaine de distinctions, dont celle, en 2015, d’être la première bibliothèque de Montréal certifiée LEED Platine, la plus haute côte de ce système d’évaluation nord-américain en qualité environnementale pour les bâtiments.

L’an dernier, la bibliothèque a reçu le Prix du bâtiment écologique de l’Institut royal d’architecture du Canada. Offrant une performance énergétique exceptionnelle, la bâtisse est alimentée par un système géothermique et dispose d’une toiture blanche et végétalisée destinée à enrayer les îlots de chaleurs.

Autre particularité, elle offre depuis son ouverture le prêt d’instruments de musique ainsi que, depuis l’an dernier, une résidence à l’auteur et illustrateur Yayo. On lui doit la création du personnage Bibo spécifiquement pour la bibliothèque. D’ailleurs, les visiteurs seront invités à trouver Bibo dans le boisé du parc Marcel-Laurin lors de cette journée anniversaire.

Les 4000 m² de la bibliothèque du Boisé hébergent 140 000 documents, dont 3000 en langues étrangères, 500 livres audio et une collection dédiée au développement durable. Il abrite aussi la réserve muséale du Musée des maîtres et artisans du Québec et celle du Centre d’exposition Lethbridge.

Samedi 15 septembre, 10h à 17h, bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens).

