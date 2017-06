Saint-Léonard : une charte pour promouvoir le bénévolat

Le manque de bénévoles est une «problématique préoccupante» pour les organismes communautaires. Pour mousser le volontariat, Saint-Léonard a adhéré à la Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles, devenant ainsi le «premier arrondissement montréalais à officialiser son engagement» en la matière.

Afin de venir en aide à ses organismes partenaires, l’arrondissement a signé un document qui présente les droits, devoirs et valeurs des bénévoles et des organisations.

«Nous voulions reconnaître collectivement l’apport inestimable des bénévoles dans notre communauté. Ils sont une richesse qu’on ne peut se passer», lance le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

«Si des bénévoles faisaient la grève, plusieurs services ne seraient plus offerts et certains organismes devraient fermer» -Josée Scott

Accompagnement

En partenariat avec Sport et Loisir de l’île de Montréal, l’arrondissement a également lancé un service d’accompagnement gratuit. Une personne-ressource accompagnera les organismes sur une période de six à huit semaines dans le développement d’une stratégie de recrutement innovante, personnalisée et adaptée à leurs besoins.

L’accompagnement a été testé l’automne et l’hiver derniers par six organisations léonardoises et toutes se sont dites très satisfaites de l’expérience.

«Grâce à nos six rencontres avec l’accompagnatrice, nous avons réalisé que notre recrutement n’était pas systématique. Nous avons alors assigné une ressource au recrutement et développement de nos bénévoles. C’était notre principale lacune», souligne Vincent Garneau, de l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal, qui encourage les autres organismes à adhérer au projet.

«C’était l’outil qu’il nous manquait. Ça va servir autant aux bénévoles qu’aux organismes. Ça comble un besoin», poursuit Gabriel Paradis, de Gestion multisports Saint-Léonard.

Le projet s’inscrit dans le plan d’action Municipalité amie des aînés 2014-2017.

Une campagne de promotion

Alors que la population est vieillissante, les 70 organismes partenaires de l’arrondissement se partagent souvent les mêmes bénévoles.

«Je les appelle les TLM, toujours les mêmes. On devient bénévole par passion, mais qui ne manque pas de temps aujourd’hui et les jeunes s’engagent difficilement», souligne Josée Scott, directrice générale de Sport et Loisir de l’île de Montréal.

Pour pallier ce manque, l’arrondissement fera la promotion de l’engagement bénévole, notamment grâce à la mise en place d’un comptoir d’exposition et à la distribution d’un nouveau dépliant. Le comptoir sera présent dans les activités et événements organisés dans les parcs, cet été.