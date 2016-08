Ce qui est ouvert et fermé pour la fête du Travail

Plusieurs installations administratives, sportives, récréatives et culturelles de Saint-Léonard modifieront leur horaire à l’occasion de la fête du Travail, le lundi 5 septembre.

La mairie d’arrondissement et le bureau Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire) de même que les bureaux de la Direction des travaux publics (6025, boulevard Métropolitain), de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (8380, boulevard Lacordaire), la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire) et l’Écoquartier de Saint-Léonard (7800, rue de la Salette) seront fermés le lundi 5 septembre.

Le service téléphonique 311 de la Ville de Montréal pourra toutefois être joint, de 9h à 17h.

Collectes des déchets domestiques et des encombrants

La collecte des déchets domestiques ainsi que la collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition se tiendront, comme prévu, le lundi 5 septembre.

Installations sportives et récréatives

Le stade Hébert (7655, rue Colbert), l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert), l’aréna Roberto-Luongo (7755, rue Colbert), le complexe aquatique de Saint-Léonard (5115, rue des Galets), le centre Hautbois (5660, rue du Hautbois), le Complexe sportif Saint-Léonard (5300, boulevard Robert), ainsi que les pavillons situés dans les grands parcs de l’arrondissement seront ouverts, selon leur horaire habituel.

En cas de chaleur extrême, la piscine du parc Ladauversière pourrait être ouverte les 3, 4 et 5 septembre.