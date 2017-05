Agenda communautaire du 02 mai 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Conférence sur le diabète

Les Services communautaires canadiens-italiens du Québec invitent la population à la conférence gratuite Diabète: gestion, traitement et conseils nutritionnels, qui aura lieu le mardi 16 mai, à midi, à l’aréna Martin-Brodeur (5300, boulevard Robert). L’allocution se fera en français et en italien. Inscription et information: 514 274-9462.

Matinées culturelles

Mains Utiles organise des matinées culturelles où des femmes de tout âge et de toute origine peuvent coudre et discuter autour d’un café ou thé, lors des cafés-causerie, tous les vendredis, de 9h à 13h, jusqu’au 23 juin, au 6665, rue Bombardier. Apporter votre tissu.

Information: 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca.

Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.

Conférence

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard propose la conférence Faire face aux autres avec sérénité, le 3 mai, de 13h30 à 15h30, animée par Anne Brissette, formatrice en communication non-violente.

Cette conférence présentera les habiletés de base nécessaires pour un dialogue véritablement authentique. Conférence gratuite, places limitées, inscription obligatoire, priorité aux membres. Pour information: 514 325-4910.

Atelier

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard organise l’atelier Non à l’intimidation: ça concerne aussi les parents, le 8 mai, de 10h à 12h, avec Tania St-Laurent de Ligne Parents. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les parents qui veulent acquérir de l’information sur l’intimidation ainsi que sur les outils leur permettant de s’engager dans la prévention de l’intimidation. Atelier gratuit, places limitées, inscription obligatoire, priorité aux membres. Pour information: 514 325-4910.

Jeux FADOQ

Les 20es Jeux FADOQ Île de Montréal auront lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à s’inscrire à l’une des 12 disciplines: badminton, balle-molle, course, golf, marche, natation, pétanque, petites quilles, pickleball, tennis, Tennis de table et volleyball. Catégories offertes: «participatif» ou «compétitif». Pour plus d’information: 514 271-1411, poste 232 ou montreal.fadoq.ca/jeux.