Prolongement des travaux sur Saint-Patrick

La réouverture de la rue Saint-Patrick entre les rues Island et Wellington, prévue pour décembre, sera reportée au printemps 2019. L’arrivée hâtive des conditions hivernales a retardé l’exécution de certains travaux d’égout, de conduites d’eau principales et secondaires et de voirie menés par la firme Excavation Loiselle. Afin d’assurer la mobilité des citoyens dans le secteur jusqu’à la reprise des travaux, un pavage temporaire sera réalisé prochainement.

Le stationnement temporaire pour pallier le retrait d’une centaine d’espaces de stationnement restera en place jusqu’à la fin de travaux, tout comme les détours. Le chantier, évalué à 11 M$, est en cours depuis avril dans ce secteur de Pointe-Saint-Charles.