L’histoire d’amour de TALK avec Québec continue de s’écrire

L’auteur-compositeur-interprète d’Ottawa, TALK avait tellement impressionné l’an dernier en première partie de Luke Combs que le Festival d’été de Québec l’a réinvité en 2023 pour faire la première partie d’Imagine Dragons. Pas de doute, c’était la bonne décision. Une véritable histoire d’amour entre l’artiste et la capitale québécoise est en train de s’écrire.

Après une vidéo d’introduction particulièrement comique présentant des images de sa prestation de l’an dernier et une séance de tatouage qui «piquait en tabarnak», il est apparu sur scène en portant le même costume que l’an dernier : une salopette portant des fleurs de lys et un drapeau du Québec en guise de cape. Puis, il a dévoilé le fameux tatouage fait spécialement «pour ce soir» : un drapeau du Québec sur l’épaule gauche!

Il s’est arrêté à deux occasions pour s’assurer que des spectateurs près de la scène puisse obtenir de l’assistance des équipes de sécurité du Festival. Il en a profité pour rappeler aux spectateurs qu’il est «important d’aider ses amis dans un concert».

Véritable bête de scène, il a multiplié les occasions pour faire réagir la foule qui était pourtant déjà conquise. Parmi ces occasions, on compte sur l’usage d’un canon à t-shirt, mais aussi «un nouveau jeu» pendant lequel il a lancé ses Crocs dans la foule, mais où cette dernière devait lui retourner sur scène. S’adressant à la foule en français pendant la majorité de la soirée, il a aussi souhaité «chanter en français parce que c’est important au Québec». C’est ainsi qu’il s’est lancé dans une reprise fort réussie de La ziguezon, un coup qu’il avait aussi fait l’an dernier.

Visiblement ému, il a aussi remercié Québec pour son apport à sa carrière. «J’étais ici l’année passée et ça a changé ma vie! Je veux dire un grand merci à tout le monde qui est ici ce soir et à ceux qui étaient là». Concluant avec son succès Run Away To Mars et une reprise de School of Rock de son «film préféré» du même nom, il a quitté la scène en fracassant sa guitare en mille morceaux pendant que le Festival d’été de Québec annonçait la fermeture de l’entrée principale du site. La table était bien mise pour le spectacle d’Imagine Dragons qui a suivi.

