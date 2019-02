Les marionnettes à l’assaut de «la Well»

Depuis six ans, des créatures fantastiques pourtant inertes prennent vie et se lancent à l’assaut des rues de Verdun, le temps d’une fin de semaine. Les 27 et 28 août, préparez-vous à les voir débarquer près de chez vous avec deux fois plus de représentations que l’année dernière.

Le Festival Marionnettes Plein la Rue (FMPR) revient à Verdun pour sa sixième édition pendant laquelle 16 troupes offriront plus de 60 représentations gratuites dans une dizaine de lieux extérieurs de la Promenade Wellington. La programmation complète est enfin dévoilée.

À ne pas manquer

Parmi la soixantaine de spectacles, certains sont des incontournables. «La Fouine, primée au Festival Ouf!, le nouveau partenaire du FMPR, est définitivement à voir», suggère Claire Strunck, relationniste pour le FMPR.

La marionnette mécanique Klug, venue de France grâce à ce même partenariat, rappelle le personnage Wall-E de Disney, avec son regard très humain. Elle sera en déambulation pendant le festival, c’est-à-dire qu’on pourra la croiser un peu partout sur la Promenade Wellington.

La poésie qui se dégage de certains des spectacles proposés fait rêver. Grâce à l’usage des marionnettes, on se retrouve dans un monde surréaliste et touchant. C’est le cas de Le Ciel Rue, qui rappelle l’univers onirique de peintres comme Dalì ou Magritte, et de Capture de Rêve, qui s’adresse directement aux âmes les plus romantiques.

Et à ceux qui croient que les spectacles de marionnettes sont toujours destinés aux enfants, détrompez-vous! Le Petit Pousseraie et Pomme de route, qui seront présentés respectivement à la Brasserie Bénélux et au Bar Palco, sont destinés à un public majeur et averti. Chastes et purs, s’abstenir.

L’événement le plus attendu de tout le festival reste le spectacle de clôture que donnera l’artiste multidisciplinaire montréalais Josh Dolgin, alias Socalled, surtout connu pour ses œuvres musicales. Il présentera son conte musical qui rassemble animaux de la forêt et extra-terrestres dimanche à 17h, sur le parvis de l’église.

Explorer toutes les facettes

Le FMPR va plus loin que la simple présentation de spectacles en invitant les participants à découvrir tout le monde de la création et de la manipulation de ces objets animés.

Tout au long de la fin de semaine, un marché des marionnettistes se tiendra … et permettra aux visiteurs de rencontrer ces manipulateurs de talent et d’entrer dans leur monde, tout en découvrant les différentes étapes de la création d’une marionnette.

Ceux qui veulent pousser l’expérience plus loin encore pourront même participer à un atelier de création qui aura lieu au parc des Madelinots le samedi et le dimanche à 13h. Cette activité exige cependant de s’inscrire à l’avance sur la page Facebook du FMPR.