Artistes en herbe

À chaque été depuis une vingtaine d’années, des jeunes de L’Île-des-Sœurs ont l’occasion d’être initiés à une variété de disciplines artistiques pendant les vacances. S’exerçant notamment à la peinture, à la céramique, au théâtre musical et au film d’animation, les enfants mettent en pratique leur côté créatif aux camps de jour chapeautés par l’organisme Ateliers beaux-arts.

Le projet, qui a pris forme en 1998, permet d’offrir des camps de jour spécialisés en arts. Au cours de la saison estivale, autour de 250 enfants fréquentent aujourd’hui les Ateliers beaux-arts, basés au Centre communautaire Elgar.

«Les gens nous connaissent bien à L’Île-des-Sœurs. Nous avons commencé tout petit il y a 20 ans et nous avons maintenant quatre groupes d’âge pour les 5 à 13 ans», souligne la cofondatrice de l’organisme, Pauline Isabelle.

Alors que les matinées sont consacrées aux arts plastiques, dont le dessin, la peinture et le collage, les après-midis sont plutôt orientés vers les arts de la scène. Une période de piscine fait aussi partie de l’horaire quotidien des camps.

«Chaque camp de 10 jours a un thème. En ce moment, c’est les géants, puis il y aura le voyage autour du monde et la thématique tapis rouge pour le dernier camp qui se termine le 17 août», indique Mme Isabelle.

Une exposition réunissant les œuvres en arts plastiques et en céramique réalisées par les jeunes a lieu le vendredi à la fin de chaque camp, de même qu’un spectacle en arts de la scène.

«On ne donne pas de points, il n’y a pas de meilleurs et tout le monde participe. Les enfants sont appelés à développer leurs aptitudes artistiques et leur esprit d’équipe», rappelle la cofondatrice de l’organisme à but non lucratif.

Des professeurs spécialisés formés en théâtre, en danse et dans les autres disciplines accompagnent les artistes apprentis.

