Un été actif

Être en forme et redécouvrir les parcs de l’arrondissement sont les deux objectifs recherchés à travers les nouvelles initiatives développées à Verdun. Que ce soit en profitant de prêt de matériel ou en utilisant le mobilier déjà installé, les petits et grands pourront en profiter pleinement et gratuitement tout l’été.

Des animateurs du programme de l’arrondissement «Jeux en balade» sont à vélo avec des boîtes à l’arrière qui leur permettent de transporter le matériel de baseball et de soccer par exemple. Vêtus d’un t-shirt bleu, ils vont à la rencontre des jeunes dans les parcs de L’Île-des-Sœurs les dimanches et mardis, et sur la terre ferme les samedis et lundis.

Des rendez-vous sportifs sont aussi organisés jusqu’au 2 septembre. Les samedis de 10h à 12h au parc Arthur-Therrien et les dimanches de 10h à 12h au parc Elgar. L’arrondissement s’est également associé à des partenaires pour élargir son offre avec des sorties kayak et des séances de karaté, entre autres.

Du Trekfit et du fitness en extérieur sont aussi proposés dans les stations d’entraînement extérieures des parcs Maynard-Ferguson et Archie-Wilcox. Du Benchfit est aussi encouragé sur les bancs publics le long de la piste cyclable du bord du fleuve, entre la 5e Avenue et la piscine du parc Arthur-Therrien à l’angle de la rue Hickson. Il s’agit d’une occasion de faire, par exemple, des pompes inclinées, des squats touchés et d’autres exercices de musculation.

Pour plus d’infos.