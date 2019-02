Célébrer le plaisir de lire

Le programme Cuisi-mots de la Fondation pour l’alphabétisation, basée sur la rue Wellington, a fêté son premier anniversaire sous les applaudissements. Il faisait partie des finalistes du concours DUX qui récompense tout leadership améliorant l’alimentation de la population. Lors de l’événement étaient présents Sophie Perreault, directrice générale de l’AQDFL qui est collaborateur du projet, Nicholas Malouin, attaché politique du député fédéral David Lametti, Matthieu Le Blanc, vice-président du C.A. de la Fondation pour l’alphabétisation, et sa directrice générale, Caroline Varin.

Depuis sa création, près de 170 ateliers culinaires gratuits jumelant littératie, numératie et cuisine ont eu lieu dans 42 organismes, ce qui a permis de rejoindre plus de 280 familles au Québec. Parmi eux, l’organisme verdunois en persévérance scolaire Toujours ensemble dont la prochaine cohorte aura lieu les 13, 20 et 27 mars.