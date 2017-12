Le président du Patro Le Prevost Claude Barbier est décédé

Impliqué depuis plusieurs décennies au sein de la communauté, Claude Barbier est décédé le 10 décembre à 68 ans. Il était notamment président du conseil d’administration du Patro Le Prevost depuis 2007.

Le Patro Le Prevost a tenu à rendre hommage à ce meneur du monde communautaire de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension dans un communiqué envoyé ce mercredi.

«Cet homme d’exception aura marqué le Patro Le Prevost, non seulement par son engagement, mais aussi pour son grand coeur et son désir de redonner à la communauté», a souligné Jean-François Pepin, directeur général du Patro Le Prevost.

Décédé dimanche dernier à l’âge de 68 ans, Claude Barbier dirigeait le conseil d’administration du Patro depuis 10 ans, mais il avait été avant cela administrateur, membre et bénévole de l’organisme durant des décennies.

L’ensemble des membres du conseil d’administration, des employés et des membres de l’instance communautaire tiennent à présenter leurs condoléances à sa famille et saluent la mémoire d’un homme qui a toujours eu à coeur d’aider les gens les plus vulnérables.

«Modèle de gentillesse et de compassion, il aura laissé au fil des ans, un souvenir impérissable dans la vie de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé. Grâce à son remarquable dévouement, Claude Barbier a grandement contribué à immortaliser certains grands moments de l’histoire du Patro. La perte de Claude laissera un vide important au sein de l’organisme», a ajouté M. Pepin.

M. Barbier avait commencé à œuvrer pour le Patro Le Prevost par ses parents et son oncle, eux-mêmes très impliqués dans le service de popote roulante et avait pris leur relève en faisant à son tour du bénévolat lors de nombreux Magasins-partage, de soirées-bénéfices de la Fondation Patro Le Prevost et de plusieurs autres événements organisés par l’organisme.

La famille du défunt invite les personnes qui souhaitent présenter leurs condoléances à se rendre au complexe funéraire Magnus Poirier au 10 300, boulevard Pie-IX vendredi 15 décembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h ou samedi 16 décembre à compter de 8h30. Les funérailles seront célébrées samedi à 10h en l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Plutôt que d’offrir des fleurs, il est demandé que des dons soient acheminés à la Fondation Patro Le Prevost en mémoire de Claude Barbier et de son engagement.

Source: Patro Le Prevost