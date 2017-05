NEW YORK _ Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: La NASA vous paiera 18 000 $ US pour rester au lit et fumer de la marijuana pendant 70 jours

EN FAIT: L’agence spatiale américaine a déjà offert de payer des sujets pour rester au lit, mais il n’a jamais été question de fumer de la marijuana. Le site Web de la NASA explique que le repos au lit permet aux chercheurs d’en apprendre un peu plus sur l’adaptation du corps à l’apesanteur. Un porte-parole de l’agence a toutefois dit à l’Associated Press que cette nouvelle est «totalement fausse» et qu’elle n’a pas mené de telles études depuis un bon moment.

————–

FAUX: Donald Trump remercie le colonel Sanders pour son service pendant la guerre civile

EN FAIT: Le texte mis en ligne par The Red Schtick, un site qui s’affiche pourtant ouvertement comme satirique, affirme que le président Trump a salué le fondateur de PFK comme «un grand héros de la guerre de Sécession», qui aurait déjà sauvé des soldats de la famine. M. Sanders est né 25 ans après la fin du conflit et est mort en 1980. L’histoire a commencé à circuler après le 1er mai, quand M. Trump a déclaré que le président Andrew Jackson aurait pu empêcher la guerre d’éclater — même si les hostilités ont débuté 16 ans après sa mort.

————–

FAUX: Donald Trump autorise la chasse au pygargue à tête blanche

EN FAIT: L’histoire a été mise en ligne par le St. George Gazette et attribuée à l’Associated Press. L’AP n’a toutefois jamais publié un tel texte, puisque le président n’a pris aucune décision du genre. Une liste des décrets de M. Trump ne fait aucune mention du pygargue à tête blanche, l’oiseau emblématique des États-Unis dont la chasse est illégale depuis 1918. Le St. George Gazette est une publication de Paul Horner, qui se décrit lui-même comme un artiste du canular.