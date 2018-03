NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Un juge d’un tribunal fédéral américain invalide les résultats de l’élection en Pennsylvanie en raison d’une «fraude électorale à grande échelle»

EN FAIT: Le juge mentionné dans l’une des nombreuses fausses nouvelles ayant suivi l’élection partielle de mardi n’existe pas. Et le tribunal figurant dans l’histoire publiée par Daily World Update, soit la 45e Cour d’appel fédérale du comté de Westmoreland, n’existe pas non plus. Wanda Murren, une porte-parole du département d’État de la Pennsylvanie, a affirmé que, pour le moment, les autorités n’avaient trouvé aucune preuve que des électeurs habitant illégalement aux États-Unis avaient été transportés dans l’État pour voter comme le prétend un autre article paru dans la foulée du scrutin pour le siège du 18e district électoral de la Pennsylvanie. Le démocrate Conor Lamb a une avance de plus de 600 voix sur son rival, le républicain Rick Saccone, alors qu’il reste quelques centaines de bulletins à dépouiller.

————–

FAUX: Le gouverneur de la Californie a promulgué une loi ordonnant l’utilisation des chiffres arabes dans les écoles publiques de l’État

EN FAIT: Aucune loi de la Californie n’oblige les élèves à apprendre les chiffres arabes, et ce, même si les jeunes Californiens, tout comme beaucoup de leurs homologues à travers le monde, utilisent déjà le système de numération indo-arabe. Brian Ferguson, l’attaché de presse adjoint du gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré que l’article publié par le site Last Line of Defence ne servait qu’à répandre la «peur et des renseignements erronés». Il a ajouté que la Californie encourageait les enfants et les adolescents à étudier les chiffres indo-arabes, «ou comme nous les appelons habituellement, les « chiffres »». La photo utilisée par le site conservateur pour illustrer l’histoire montrant M. Brown en train de prononcer un discours à l’occasion de la promulgation d’une loi a été prise en juillet à San Francisco durant un événement lié aux changements climatiques.

————–

FAUX: Trump affirme avoir été la première personne à être invitée au mariage du prince Harry, mais qu’il a poliment refusé l’invitation

EN FAIT: Un site parodique a publié la plus récente fausse nouvelle au sujet des invitations au prochain mariage de la royauté britannique. Le magazine «Nova» a attribué au président américain de fausses déclarations selon lesquelles il avait discuté avec le prince Harry de son mariage avec Meghan Markle et l’avait avisé qu’il serait trop occupé pour y assister. Le palais de Buckingham n’a pas encore diffusé de liste d’invités pour l’événement qui doit avoir lieu le 19 mai au château de Windsor, mais les rumeurs concernant qui sera invité et qui sera présent vont bon train. Une autre fausse nouvelle parue au cours des derniers mois laisse également entendre que la reine Elizabeth II a demandé à ce que l’ancien président Barack Obama et sa femme, Michelle, ne soient pas invités.

———-

FAUX: Coca-Cola et Nestlé tentent de privatiser le deuxième plus grand aquifère au monde

EN FAIT: Les deux compagnies soutiennent ne pas avoir entamé de négociations pour les droits relatifs à l’eau liés à l’aquifère Guarani au Brésil, que se partagent les gouvernements de quatre pays d’Amérique du Sud. Plusieurs blogues ont relayé cette histoire à l’extérieur du Brésil, disant que les deux entreprises voulaient privatiser pour le prochain siècle l’immense réserve qui alimente en eau potable l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

———-

FAUX: Une tornade transporte une maison mobile sur plus de 200 kilomètres, la famille terrée à l’intérieur retrouvée saine et sauve

EN FAIT: Cette fable au sujet d’une maison volant dans les airs de Tulsa, en Oklahoma, jusqu’à un champ au Kansas circule depuis trois ans et est récemment réapparue sur le web. The World News Daily Report, qui a souvent partagé des canulars par le passé, a publié une histoire au sujet d’une famille comptant cinq personnes, dont une femme appelée Dorothy, et des photos de dommages causés par une tempête. Une porte-parole du comté de Wichita, au Kansas, a affirmé qu’aucune maison n’avait atterri là.